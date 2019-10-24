Литва і Канада посилять співпрацю з Україною в оборонній сфері

Фото: Андрій Загороднюк (УНІАН)

Міністр оборони України Андрій Загороднюк провів зустріч з представниками Литви та Канади в штаб-квартирі НАТО

Міністр оборони України Андрій Загороднюк в рамках візиту в штаб-квартиру НАТО обговорив з представниками Литви та Канади питання співпраці в оборонній сфері. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Минобороны.

Повідомляється, що Загороднюк провів зустріч з главою Міноборони Литви Раймундасом Кароблисом і заступником міністра оборони Канади Гордоном Веннером.

"Партнери підтвердили зацікавленість у посиленні практичного співробітництва в оборонній сфері шляхом продовження реалізації спільних програм допомоги, спрямованих на нарощування оперативних можливостей Збройних сил України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна сподівається на посилення співробітництва з Естонією в обороні. зокрема, Україна буде співпрацювати з Естонією з питання реабілітації поранених українських військових.

Також РБК-Україна повідомляло, що у Міноборони йде процес розробки нової концепції територіальної оборони. У новій концепції буде важливим використання досвіду естонських колег.