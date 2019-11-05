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Бойовики стріляли із забороненої артилерії та мінометів на Донбасі

Новини » Надзвичайні події     05.11.2019 - 07:14
Бойовики стріляли із забороненої артилерії та мінометів на Донбасі
Ілюстративне фото (turchynov.com)

Жодний український військовий у понеділок не постраждав

На Донбасі протягом минулої доби, 4 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці 20 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

Зазначається, що обстріли здійснювали з заборонених Мінськими домовленостями артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 та 120 мм, озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили 10 обстрілів:

  • чотири рази неподалік Водяного - з озброєння БМП-1, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
  • два рази поблизу Мар'їнки - з РПГ та стрілецької зброї;
  • біля Красногорівки - з СПГ та великокаліберних кулеметів;
  • поблизу Пищевика - з ручних протитанкових гранатометів;
  • неподалік Старогнатівки - зі стрілецької зброї;
  • у районі Гнутового - з мінометів калібру 82 мм.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" стріляли на околиці Новотошківського, а також неподалік Новолуганського, Хутора Вільного, Кримського, Троїцького, Залізного, Новгородського.

"Вчора, 4 листопада, втрат внаслідок обстрілів серед військовослужбовців Об'єднаних сил не зафіксовано З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці вогневої активності не проявляли. Втрат не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі збільшення кількості порушення режиму припинення вогню.

РБК-Україна писало, що 3 листопада на Донбасі отримав поранення український військовий.

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