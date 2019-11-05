Бойовики стріляли із забороненої артилерії та мінометів на Донбасі

Жодний український військовий у понеділок не постраждав
На Донбасі протягом минулої доби, 4 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці 20 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.
Зазначається, що обстріли здійснювали з заборонених Мінськими домовленостями артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 та 120 мм, озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили 10 обстрілів:
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" стріляли на околиці Новотошківського, а також неподалік Новолуганського, Хутора Вільного, Кримського, Троїцького, Залізного, Новгородського.
"Вчора, 4 листопада, втрат внаслідок обстрілів серед військовослужбовців Об'єднаних сил не зафіксовано З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці вогневої активності не проявляли. Втрат не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі збільшення кількості порушення режиму припинення вогню.
РБК-Україна писало, що 3 листопада на Донбасі отримав поранення український військовий.