Британія не визнає голосування в Криму по поправкам до конституції РФ

Фото: голосування за поправки в російську конституцію (facebook.com.riacrimea)

Британія солідарна з Україною, тим самим нагадуючи Росії, що Крим це українська територія

Велика Британія не визнає голосування за поправки в російську Конституцію, яке провели в окупованому Криму. Країна залишатиметься солідарною з Україною.

Про це повідомляє прес-служба посольства Великої Британі в Україні.

У відомстві зазначили, що голосування за поправки до російської конституції є неприпустимі на півострові. Британія солідарна з Україною, тим самим нагадуючи Росії, що Крим це українська територія.

"Великобританія не визнає і не визнає таке голосування на суверенній території України",- йдеться в повідомленні посольства.

Нагадаємо, Європейський союз не визнає голосування про поправки до конституції Російської Федерації, яка незаконно провели на окупованих українських територіях.

Також міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що зміна конституції РФ не завадить деокупації Криму.

Раніше повідомлялося, що в Росії розпочалося голосування за зміни до конституції, які, зокрема, передбачають обнулення президентських термінів Володимира Путіна.

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Автор: Андрій Козловський