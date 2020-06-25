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Обнулення термінів Путіна: в РФ почалося голосування щодо змін до конституції

Новини » Політика     25.06.2020 - 12:25
Обнулення термінів Путіна: в РФ почалося голосування щодо змін до конституції
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

У разі підтримки поправок Путін зможе правити Росією до 2036

У Російській Федерації 25 червня почалося голосування щодо змін до конституції. Нова редакція обнулить президентські терміни Володимира Путіна, що дозволить йому знову обратися президентом Росії.

Про це повідомляють "РИА Новости".

Повідомляється, що саме голосування призначено на 1 липня, але росіяни можуть віддати голоси вже з 25 червня. Для цього треба прийти на виборчу дільницю і сповістити комісію про бажання проголосувати за межами приміщення. Крім того, в Москві та Нижегородській області з сьогоднішнього дня відкрито електронне дистанційне голосування. Електронне голосування триватиме до 30 червня.

Одне з ключових змін - обнулення термінів Путіна. Якщо росіяни підтримають зміни до конституції, то чинний президент зможе обратися на наступних виборах у 2024 і 2030 роках. Теоретично він зможе керувати країною до 2036 року, тобто до 84 років.

Крім того, посилюються вимоги до президента - проживання в Росії не менше 25 років, відсутність іноземного громадянства. Також членам уряду, депутатам і суддям заборонять мати іноземне громадянство і посвідку на проживання в іншій країні.

Нагадаємо, раніше МЗС України виступив за посилення санкцій проти Росії через плани організувати це голосування серед жителів окупованого Донбасу з російськими паспортами.

Зазначимо, сам Путін в одному з інтерв'ю заявив про неминучість візиту керівництва України до Москви.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Володимир ПутінРосійська ФедераціяКонституцияголосование
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