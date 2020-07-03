ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Британия не признает голосование в Крыму по поправкам в конституцию РФ

Новости » Политика     03.07.2020 - 12:44
Британия не признает голосование в Крыму по поправкам в конституцию РФ
Фото: голосование за поправки в российскую конституцию (facebook.com.riacrimea)

Великобритания солидарна с Украиной, тем самым напоминая России, что Крым это украинская территория

Великобритания не признает голосование за поправки в российскую Конституцию, которое провели в оккупированном Крыму. Страна будет оставаться солидарной с Украиной.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Великой Британии в Украине.

В ведомстве отметили, что голосование за поправки в российскую конституцию недопустимы на полуострове. Великобритания солидарна с Украиной, тем самым напоминая России, что Крым это украинская территория.

"Великобритания не признает и никогда не признает такое голосование на суверенной территории Украины",- говорится в сообщении посольства.

Напомним, Европейский союз не признает голосование о поправках в конституцию Российской Федерации, которая незаконно провели на оккупированных украинских территориях.

Также министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что изменение конституции РФ не помешает деоккупации Крыма.

Ранее сообщалось, что в России началось голосование за изменения в конституцию, которые, в частности, предусматривают обнуление президентских сроков Владимира Путина.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины КрымВеликобританияголосование
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь