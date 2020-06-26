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Кулеба: зміна конституції Росії не завадить деокупації Криму

Новини » Політика     26.06.2020 - 13:16
Кулеба: зміна конституції Росії не завадить деокупації Криму
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

В Україні сьогодні відзначають День кримськотатарського прапору

Зміна конституції Російської Федерації не завадить деокупації Криму. Втім, як і будь-які інші російські закони та укази.

Про це сьогодні на церемонії підняття кримськотатарського прапора на флагштоку МЗС України заявив міністр Дмитро Кулеба, передає прес-служба відомства.

Міністр зазначив, що Крим був, є і буде українським.

"Зараз багато хто переймаються змінами в російській конституції, які, мовляв, мають зафіксувати "непорушність кордонів Росії". Сьогодні я хочу твердо заявити: жодне положення російського законодавства - зафіксоване в законі, указі президента або конституції цієї країни - не зможе перешкодити деокупації Криму", - заявив Кулеба.

Він також підкреслив, що захист прав кримських татар в окупованому Криму і деоккпація півострова залишаються пріоритетом МЗС України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Росії розпочалося голосування за зміни до конституції, які, зокрема, передбачають обнулення президентських термінів Володимира Путіна.

Раніше також стало відомо, що Україна вже напрацювала концепцію перехідного правосуддя, яке буде введено в дію при деокупації територій.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Російська ФедераціяКримКонституцияДмитро Кулеба
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