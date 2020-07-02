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ЄС не визнає голосування про поправки до Конституції РФ у Криму і на Донбасі

Новини » Політика     02.07.2020 - 18:44
ЄС не визнає голосування про поправки до Конституції РФ у Криму і на Донбасі
Фото: Петер Стано (slobodnyvysielac.sk)

У ЄС заявили, що проведення голосування на українських територіях взагалі не повинно відбуватися

Європейський союз не визнає голосування про поправки до Конституції Російської Федерації, яка незаконно провели на окупованих українських територіях. В ЄС не визнають голоси з цих територій з-за того, що вони належать Україні.

Про це заявив офіційний представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Пітер Стано.

Він також зазначив, що проведення голосування на українських територіях взагалі не повинно відбуватися.

Він також додав, що необхідно провести розслідування щодо порушень під час проведення голосувань про поправки до Конституції, які були виявлені на території Росії.

"Нам відомі заяви про порушення під час голосування, включаючи примус виборців, подвійне голосування, порушення таємниці голосування та твердження про насильство з боку поліції стосовно журналіста, присутнього для спостереження. Ми очікуємо, що всі повідомлення будуть належним чином розслідувані, тому що це серйозні звинувачення", - заявив Стано.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Росії розпочалося голосування за зміни до конституції, які, зокрема, передбачають обнулення президентських термінів Володимира Путіна.

Крім того, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що зміна Конституції РФ не завадить деокупації Криму.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Евросоюзоккупированные территорииРосійська Федерація
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