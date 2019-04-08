Більшість країн ЄС готові погодитися на тривалу відстрочку Brexit

Фото: Brexit (pixabay.com)

27 лідерів Євросоюзу розглядають ідею "гнучкого" продовження відстрочки до 2020 року

Країни-члени Європейського союзу готові надати Великій Британії тривалу відстрочку для її виходу з ЄС (Brexit), незважаючи на зростання побоювання політичних і економічних витрат через неврегульованість цього питання. Про це повідомили поінформовані джерела, передає РБК-Україна з посиланням на AFP.

За інформацією видання, незважаючи на те, що сама Мей заявила, що попросить відкласти Brexit тільки до 30 червня, офіційні особи і спостерігачі очікують, що 27 лідерів Євросоюзу розглянуть ідею більш тривалого "гнучкого" продовження відстрочки до 2020 року.

Водночас у Парижі не згодні з такою тривалою відстрочкою, а президент Франції Еммануель Макрон наполягає, щоб Мей представила план для організованого Brexit, якому можна було б довіряти.

Зазначимо, всі можливі варіанти відстрочки будуть обговорюватися лідерами ЄС на саміті 10 квітня.

12 квітня Велика Британія має вийти з Євросоюзу.

Нагадаємо, раніше європейські ЗМІ повідомили, що голова Європейської ради Дональд Туск має намір запропонувати Великій Британії "гнучку відстрочку" для Brexit - 12 місяців, але план голови Євроради мають одностайно схвалити всі 27 лідерів Європейського союзу.