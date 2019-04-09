Країни ЄС вимагають від Британії пояснень необхідності відстрочки Brexit

Фото: Джордже Чьямба (George Ciamba flickr com)

Європейські країни приймуть рішення про можливу відстрочку Brexit в середу на саміті ЄС

Країни ЄС чекають пояснень від Великобританії щодо необхідності продовження строків Brexit. Про це заявив міністр з європейських справ головуючої в ЄС Румунії Джордже Чьямба, повідомляє Sky News.

Чьямбу підтримали представники Франції, Німеччини та Ірландії.

"Ми були в такій же ситуації два тижні тому. Ми не можемо дозволити обговорювати одне і те ж питання кожні два тижні без надання певного плану (з боку Британії, - ред.)", - підкреслив він.

Держміністр у справах Європи МЗС ФРН Міхаель Рот також зажадав від Британії "суттєвих кроків" з питання Brexit. Представник Франції, у свою чергу, заявив, що європейські країни приймуть рішення про можливу відстрочку Brexit в середу на саміті ЄС, однак чекають від Лондона надання конкретного плану.

Нагадаємо, 9 квітня Палата громад британського парламенту затвердила закон, зобов'язуючий британську владу попросити нову відстрочку виходу Великобританії з Євросоюзу.

Зазначимо, країни-члени Європейського союзу раніше заявили, що готові надати Великобританії тривалу відстрочку для її виходу з ЄС. Незважаючи на те, що сама Мей заявила, що попросить відкласти Brexit тільки до 30 червня, офіційні особи і спостерігачі очікують, що 27 лідерів Євросоюзу розглянуть більш тривале "гнучке" продовження відстрочки до 2020 року.