ua ru
Чт, 25 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Британія допоможе Україні у відновленні аеродромів і морських портів

Новость на русском →
Лондон, Четвер 25 серпня 2022 15:24
Британія допоможе Україні у відновленні аеродромів і морських портів Фото: Британія допоможе Україні у відновленні аеродромів і портів (facebook.com/DSNS)
Автор: Константин Широкун

Великобританія поділиться з Україною технологіями для відновлення транспортної інфраструктури в рамках нового пакету допомоги.

Про це заявив міністр транспорту Великобританії Грант Шаппс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Британські експерти нададуть технічні знання і проведуть експертну оцінку пошкоджених об'єктів, переважно аеропортів, злітно-посадкових смуг і морських портів, а також допоможуть з навчанням авіаційного персоналу.

Також спільно з українськими фахівцями допоможуть скласти проекти реконструкції найбільш пошкоджених об'єктів транспортної інфраструктури.

Раніше ми писали, що Великобританія в День незалежності виділила Україні новий пакет військової допомоги на більш ніж 63 млн доларів (54 мільйони фунтів стерлінгів). До нього увійдуть 850 ручних мікродронів Black Hornet.

Також повідомлялося, що Британія передасть Україні три додаткових реактивних системи залпового вогню і "значна" кількість ракет до них.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков 15 липня поінформував, що Україна отримала перші делекобійні реактивні системи залпового вогню M270. Ці РСЗВ використовуються і для запуску тактичних ракет. У червні Британія анонсувала передачу цих систем Києву.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України Великобританія
NEWS
Три збиті вертольоти та 150 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії
Три збиті вертольоти та 150 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії
DAILY
Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс: Це вже виглядає як війна на виснаження
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс: Це вже виглядає як війна на виснаження