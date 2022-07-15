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Україна отримала перші далекобійні системи M270

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Київ, П'ятниця 15 липня 2022 18:59
Україна отримала перші далекобійні системи M270 Фото: міністр оборони Олексій Резніков (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Україна отримала перші американські далекобійні реактивні системи залпового вогню M270.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра оборони Олексія Резнікова.

"У сімействі далекобійного озброєння ЗСУ поповнення: прибули перші РСЗВ M270! Вони стануть гарною компанією для HIMARS на полі бою. Дякуємо нашим партнерам. Немає пощади ворогу", - зазначив він.

Що відомо про M270

Універсальні пускові установки M270 використовуються в якості РСЗВ і для запуску тактичних ракет. Мінімальна дальність стрільби - 2 000 метрів, максимальна - від 40 000 до 80 000 метрів в залежності від типу снаряда. Тактичні ракети ATACMS здатні бити на відстань до 220 кілометрів.

Україна отримала перші далекобійні системи M270

Фото: пускова система M270 (GettyImages)

M270 застосовують для знищення закритих вогневих позицій, легкоброньованих цілей і командних пунктів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Норвегія передасть Україні три ракетні системи M270.

Крім того, поставити ці системи обіцяла і Великобританія.

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