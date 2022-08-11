Британія передасть Україні додаткові РСЗВ

Британія передасть Україні три додаткових реактивних системи залпового вогню і "значну" кількість ракет до них.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC , про це заявив міністр оборони Британії Бен Уоллес.

Він зазначив, що Лондон вже поставив три РСЗВ. Нова партія буде включати ще три системи.

Говорячи на міжнародній конференції з допомоги України в Копенгагені, глава британського Міноборони зазначив, що ця високоточна зброя вже допомагає Україні націлюватися на російські постачання боєприпасів і командні центри.

Він сказав, що Британія "дуже задоволена" тим, як Україна використовує ракетні установки, вже надані Заходом. За його словами, українські сили показали, що вони набагато краще розрізняють, які цілі вражати, щоб у них швидко не закінчилися боєприпаси. Уоллес зазначив, що це частина переходу України від використання старої зброї радянської епохи до сучасної зброї НАТО.

"Наша безперервна підтримка посилає дуже чітке повідомлення: Британія і міжнародна спільнота залишаються проти цієї незаконної війни і будуть стояти пліч-о-пліч, надаючи оборонну військову допомогу Україні, щоб допомогти їй захиститися від вторгнення Путіна", - сказав британський міністр.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резинков 15 Липня поінформував, що Україна отримала перші делекобійні реактивні системи залпового вогню M270. Ці РСЗВ використовуються і для запуску тактичних ракет. У червні Британія анонсувала передачу цих систем Києву.

Мінімальна дальність стрільби-2 000 метрів, максимальна-від 40 000 до 80 000 метрів в залежності від типу снаряда. Тактичні ракети ATACMS здатні бити на відстань до 220 кілометрів.

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