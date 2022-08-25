Британия поможет Украине в восстановлении аэродромов и морских портов

Великобритания поделится с Украиной технологиями для восстановления транспортной инфраструктуры в рамках нового пакета помощи.

Об этом заявил министр транспорта Великобритании Грант Шаппс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Также совместно с украинскими специалистами помогут составить проекты реконструкции самых поврежденных объектов транспортной инфраструктуры.

Британские эксперты предоставят технические знания и проведут экспертную оценку поврежденных объектов, преимущественно аэропортов, взлетно-посадочных полос и морских портов, а также помогут с обучением авиационного персонала.

Ранее мы писали, что Великобритания в День независимости выделила Украине новый пакет военной помощи на более чем 63 млн долларов (54 миллиона фунтов стерлингов). В него войдут 850 ручных микродронов Black Hornet.

Также сообщалось, что Британия передаст Украине три дополнительных реактивных системы залпового огня и "значительное" количество ракет к ним.

Напомним, министр обороны Алексей Резніков 15 июля проинформировал, что Украина получила первые делекобойные реактивные системы залпового огня M270. Эти РСЗО используются и для запуска тактических ракет. В июне Британия анонсировала передачу этих систем Киеву.

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