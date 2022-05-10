Фінляндія і Швеція планують подати заявки в НАТО на початку наступного тижня, - ЗМІ
Фінляндія і Швеція планують подати свої заявки в НАТО на початку наступного тижня. Очікується, що країни зроблять це одночасно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Helsingin Sanomat.
За даними джерел видання, у Фінляндії та Швеції прагнуть одночасно подати заявки на вступ до НАТО. Якщо це неможливо, то країни направлять їх в максимально стислі терміни.
"Швидше за все, це відбудеться вже наступного тижня", - зазначає газета.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Фінляндія та Швеція можуть подати заявки до НАТО у другій половині травня.
Зазначимо, у квітні уряди Фінляндії та Швеції заявили про намір подати заявки на вступ до НАТО. У відповідь на ці плани Росія пригрозила Гельсінкі і Стокгольму ядерною зброєю.
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