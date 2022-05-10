Фінляндія і Швеція планують подати заявки в НАТО на початку наступного тижня, - ЗМІ

Фото: Фінляндія і Швеція можуть подати заявки в НАТО наступного тижня (Getty Images)

Фінляндія і Швеція планують подати свої заявки в НАТО на початку наступного тижня. Очікується, що країни зроблять це одночасно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Helsingin Sanomat.