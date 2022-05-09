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НАТО вважає можливим спішне приєднання Фінляндії та Швеції, - ЗМІ

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Брюссель, Понеділок 09 травня 2022 17:42
НАТО вважає можливим спішне приєднання Фінляндії та Швеції, - ЗМІ Фото: НАТО вважає можливим спішне приєднання Фінляндії та Швеції (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Якщо Швеція і Фінляндія вирішать подати заявку на вступ до НАТО, процедура затвердження може бути завершена протягом декількох тижнів. З моменту подачі заявки до підписання протоколів про приєднання може пройти всього близько двох тижнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

За його словами офіційного представника НАТО в Брюсселі, самі переговори про вступ можуть зайняти всього один день на країну.

"Ми не будемо чекати саміту в Мадриді, щоб прийняти рішення", - сказав співробітник, посилаючись на припущення про те, що рішення про прийом може бути оголошено на зустрічі глав держав і урядів в іспанській столиці в кінці червня.

Після завершення процедури прийому в НАТО протоколи про приєднання повинні бути ратифіковані тільки в самих 30 державах Альянсу. Цей процес може зайняти ще кілька місяців.

Однак, враховуючи погрози Росії на адресу кандидатів на вступ, вважається ймовірним, що всі країни НАТО докладуть зусиль для якнайшвидшого завершення ратифікації. У Німеччині свою згоду повинен дати Бундестаг.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США стануть гарантом безпеки Швеції до вступу в НАТО.

А міністр оборони Британії Бен Уоллес заявив, що Лондон підтримає Фінляндію і Швецію у разі нападу Росії.

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