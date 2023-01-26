Британия начнет обучение украинских военных на танках Challenger уже на следующей неделе
Великобритания на следующей неделе начнет учить украинских военных, как использовать и ремонтировать танки Challenger 2.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
"Что касается учений, я рад сказать, что они, как ожидается, начнутся на следующей неделе в понедельник", - сказал министр оборонных закупок Британии Алекс Чокл.
Он также отмечал, что способность Украины вытеснить Россию с ее территории столь же важна, как и возможность защитить то, что мы уже имеем. Так, Британия будет продолжать поддерживать Украину, чтобы она перешла от сопротивления российским силам к изгнанию их с украинской земли.
Чокл также приветствовал объявления правительств Германии и США о том, что они пришлют танки в Украину, добавив: "Наша единственная решительность может и будет решающей. В 2023 году мы настроены более решительно, чем когда-либо. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется".
Напомним, Британия надеется передать Украине танки Challenger 2 в конце марта.
Что известно о танках Challenger 2 и на что они способны - читайте в материале РБК-Украина.
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