Британія почне навчання українських військових на танках Challenger вже наступного тижня
Велика Британія вже наступного тижня почне навчати українських військових, як використовувати та ремонтувати танки Challenger 2.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
"Що стосується навчання, я радий сказати, що воно, як очікується, розпочнеться наступного тижня в понеділок", - сказав міністр оборонних закупівель Британії Алекс Чокл.
Він також зазначав, що спроможність України витіснити Росію з її території так само важлива, як і спроможність захистити те, що ми вже маємо. Так, Британія буде продовжувати підтримувати Україну, щоб вона перейшла від опору російським силам до вигнання їх з української землі.
Чокл також привітав оголошення урядів Німеччини та США про те, що вони надішлють танки в Україну, додавши: "Наша єдина рішучість може і буде вирішальною. У 2023 році ми налаштовані більш рішуче, ніж будь-коли. Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно".
Нагадаємо, Британія сподівається передати Україні танки Challenger 2 наприкінці березня.
Що відомо про танки Challenger 2 та на що вони здатні - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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