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Британія почне навчання українських військових на танках Challenger вже наступного тижня

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Британія, Четвер 26 січня 2023 15:56
Британія почне навчання українських військових на танках Challenger вже наступного тижня Фото: Британія почне навчання українських військових на танках Challenger вже наступного тижня (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Велика Британія вже наступного тижня почне навчати українських військових, як використовувати та ремонтувати танки Challenger 2.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Що стосується навчання, я радий сказати, що воно, як очікується, розпочнеться наступного тижня в понеділок", - сказав міністр оборонних закупівель Британії Алекс Чокл.

Він також зазначав, що спроможність України витіснити Росію з її території так само важлива, як і спроможність захистити те, що ми вже маємо. Так, Британія буде продовжувати підтримувати Україну, щоб вона перейшла від опору російським силам до вигнання їх з української землі.

Чокл також привітав оголошення урядів Німеччини та США про те, що вони надішлють танки в Україну, додавши: "Наша єдина рішучість може і буде вирішальною. У 2023 році ми налаштовані більш рішуче, ніж будь-коли. Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно".

Нагадаємо, Британія сподівається передати Україні танки Challenger 2 наприкінці березня.

Що відомо про танки Challenger 2 та на що вони здатні - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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