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Палата громад парламенту Великобританії прийняла білль про Brexit

Новини » Політика     09.01.2020 - 21:00
Палата громад парламенту Великобританії прийняла білль про Brexit
Фото: парламент Британії (facebook.com/ukparliament)

На підтримку білля висловилися 330 депутатів

Палата громад парламенту Великобританії ухвалила 9 січня в третьому читанні законопроект про вихід королівства зі складу Європейського союзу (Brexit). Про це повідомляє Independent.

Повідомляється, що на підтримку білля, що включає в себе угоду з Європейським союзом про умови Brexit, висловилися 330 депутатів, проти - 231 народний обранець.

Законопроект перейде на розгляд верхньої палати. Палати лордів повинна почати обговорення закону на наступному тижні. Крайньою датою Brexit встановлено 31 січня, і результати сьогоднішнього голосування підтверджують прогнози аналітиків, що у прем'єр-міністра Бориса Джонсона не виникне складнощів з тим, щоб вивести країну зі складу ЄС до цього терміну.

Нагадаємо, в кінці грудня парламент Великобританії схвалив угоду прем'єр-міністра Бориса Джонсона і Європейського союзу щодо виходу країни зі складу ЄС.

Так, заключні етапи ратифікації угоди по Brexit відбудуться після Різдва. При цьому нижня палата парламенту повинна буде до 9 січня затвердити законопроект, після чого він повинен буде схвалений верхньою палатою і королевою Великобританії.

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