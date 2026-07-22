Британия поддержит кредит ЕС для Украины на 90 млрд евро
22 июля ЕС одобрил участие Британии в займе в поддержку Украины в рамках проекта Ukraine support loan.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение Совета ЕС.
Британия поможет Украине
Британия станет одной из стран, которые предоставят Украине кредит на сумму 90 миллиардов евро. Он покроет самые неотложные потребности в 2026 и 2027 годах для сопротивления российской агрессии, отметили в Совете ЕС.
Министр иностранных дел и торговли Ирландии Гелен МакЭнти заявила, что солидарность ЕС с Украиной является ключевым приоритетом ирландского председательства в союзе.
"Сегодняшнее одобрение отражает совместное обязательство ЕС и Великобритании поддерживать Украину столько, сколько нужно, чтобы положить конец незаконной агрессивной войне России и обеспечить всесторонний, справедливый и длительный мир", - отметила она.
Участие Британии в ссуде позволит Украине также закупать продукцию у британских производителей оборонной продукции. Это можно будет делать в дополнение к существующей рамке для стран ЕС и ЕЭС-ЕАСТ и других одобренных третьих стран.
Одобрение последовало после соглашения об участии в программе, подписанной между ЕС и Британией 13 июля.
Кредит ЕС для Украины
В целом этот кредит для Украины состоит из:
- 60 миллиардов евро для инвестирования в оборонно-промышленные мощности, включая закупку оборонной продукции;
- 30 миллиардов евро - прямой экономической и бюджетной поддержки.
Таким образом, Украина сможет закупать продукцию у большего пула производителей оборонной продукции.
Участие Британии в кредите возможно, поскольку страна выполняет три условия:
- обеспечит справедливый и пропорциональный финансовый взнос,
- заключила партнерство с ЕС в сфере безопасности и обороны,
- уже оказывает значительную финансовую и военную поддержку Украине.
Следующие шаги
Совет ЕС официально утвердит участие Британии в ближайшие дни посредством письменной процедуры. Решение вступит в силу в тот же день, когда будет опубликовано в официальном журнале ЕС.
Напомним, 25 июня Украина получила первые 3,2 млрд евро по кредиту от ЕС на 90 млрд евро.
Лидеры ЕС по итогам саммита Европейского совета в Брюсселе согласовали документ. Блок предоставит помощь Украине и намерен усилить давление на Россию.