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Британия поддержит кредит ЕС для Украины на 90 млрд евро

15:59 22.07.2026 Ср
2 мин
Эта существенная поддержка партнеров Украины рассчитана на 2026-2027 годы
aimg Елена Бджола
Британия поддержит кредит ЕС для Украины на 90 млрд евро Фото: заседание Совета Євросоюза (Getty Images)
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22 июля ЕС одобрил участие Британии в займе в поддержку Украины в рамках проекта Ukraine support loan.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение Совета ЕС.

Британия поможет Украине

Британия станет одной из стран, которые предоставят Украине кредит на сумму 90 миллиардов евро. Он покроет самые неотложные потребности в 2026 и 2027 годах для сопротивления российской агрессии, отметили в Совете ЕС.

Министр иностранных дел и торговли Ирландии Гелен МакЭнти заявила, что солидарность ЕС с Украиной является ключевым приоритетом ирландского председательства в союзе.

"Сегодняшнее одобрение отражает совместное обязательство ЕС и Великобритании поддерживать Украину столько, сколько нужно, чтобы положить конец незаконной агрессивной войне России и обеспечить всесторонний, справедливый и длительный мир", - отметила она.

Участие Британии в ссуде позволит Украине также закупать продукцию у британских производителей оборонной продукции. Это можно будет делать в дополнение к существующей рамке для стран ЕС и ЕЭС-ЕАСТ и других одобренных третьих стран.

Одобрение последовало после соглашения об участии в программе, подписанной между ЕС и Британией 13 июля.

Кредит ЕС для Украины

В целом этот кредит для Украины состоит из:

  • 60 миллиардов евро для инвестирования в оборонно-промышленные мощности, включая закупку оборонной продукции;
  • 30 миллиардов евро - прямой экономической и бюджетной поддержки.

Таким образом, Украина сможет закупать продукцию у большего пула производителей оборонной продукции.

Участие Британии в кредите возможно, поскольку страна выполняет три условия:

  • обеспечит справедливый и пропорциональный финансовый взнос,
  • заключила партнерство с ЕС в сфере безопасности и обороны,
  • уже оказывает значительную финансовую и военную поддержку Украине.

Следующие шаги

Совет ЕС официально утвердит участие Британии в ближайшие дни посредством письменной процедуры. Решение вступит в силу в тот же день, когда будет опубликовано в официальном журнале ЕС.

Напомним, 25 июня Украина получила первые 3,2 млрд евро по кредиту от ЕС на 90 млрд евро.

Лидеры ЕС по итогам саммита Европейского совета в Брюсселе согласовали документ. Блок предоставит помощь Украине и намерен усилить давление на Россию.

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