Британія підтримає кредит ЄС для України на 90 млрд євро

22 липня ЄС схвалив участь Британії у позиці на підтримку України у межах проєкту Ukraine support loan.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення Ради ЄС.

Британія допоможе Україні

Британія стане однією з країн, які нададуть Україні кредит на суму 90 мільярдів євро. Він покриє найнагальніші потреби у 2026 та 2027 роках для опору російській агресії, зазначили у Раді ЄС.

Міністерка закордонних справ і торгівлі Ірландії Гелен МакЕнті заявила, що солідарність ЄС з Україною є ключовим пріоритетом ірландського головування у союзі.

"Сьогоднішнє схвалення відображає спільне зобов'язання ЄС та Великої Британії підтримувати Україну стільки, скільки потрібно, щоб покласти край незаконній агресивній війні Росії та забезпечити всебічний, справедливий і тривалий мир", - зауважила вона.

Участь Британії у позиці дозволить Україні також закуповувати продукцію у британських виробників оборонної продукції. Це можна буде робити на додаток до існуючої рамки для країн ЄС та ЄЕЗ-ЄАВТ та інших схвалених третіх країн.

Схвалення відбулося після угоди про участь у програмі, підписаної між ЄС та Британією 13 липня.

Кредит ЄС для України

Загалом цей кредит Україні складається з:

60 мільярдів євро для інвестування в оборонно-промислові потужності, включно з закупівлею оборонної продукції;

30 мільярдів євро - прямої економічної та бюджетної підтримки.

Таким чином Україна зможе закуповувати продукцію у більшого пулу виробників оборонної продукції.

Участь Британії в кредиті можлива, оскільки країна виконує три умови:

забезпечить справедливий та пропорційний фінансовий внесок,

уклала партнерство з ЄС у сфері безпеки та оборони,

вже надає значну фінансову та військову підтримку Україні.

Наступні кроки

Рада ЄС офіційно затвердить участь Британії найближчими днями за письмовою процедурою. Рішення набуде чинності в той самий день, коли його буде опубліковано в офіційному журналі ЄС.