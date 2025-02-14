Британия убеждает США дать ПВО для будущих миротворческих сил в Украине, - The Time

Великобритания убеждает США обеспечить воздушное прикрытие будущим миротворческим силам в Украине. Средства ПВО могут предоставить в обмен на доступ к редкоземельным металлам и полезным ископаемым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Time.

Однако правительство Британии на прошлой неделе отказалось "спекулировать на тему будущего", подтвердив поддержку Украины.

The Time также напоминает, что в прошлом месяце появилась информация, что Великобритания и Франция обсуждали возможность отправки войск для поддержки прекращения огня в Украине в случае заключения мирного соглашения.

"Это их гарантия безопасности", - заявил высокопоставленный источник в правительстве Британии, добавив, что США не исключают предоставления воздушного прикрытия.

Источники издания в британском правительстве отмечают, что британская сторона пытается убедить США отправить больше систем противовоздушной обороны в Украину, чтобы помочь поддержать возможное будущее мирное соглашение.

Миротворцы для Украины

Напоминаем, что дискуссии об отправке миротворцев в Украину ведутся уже несколько месяцев. Украина обсуждала этот вопрос, в частности, с Францией и Британией.

Президент Владимир Зеленский на полях Мюнхенской конференции по безопасности отметил, что миротворческий контингент может состоять только из украинцев. Но главное в этом - вопрос вооружения.

По словам Зеленского, численность иностранцев может составлять до 110 тысяч. Он добавил, что желательно участие морских стран, к примеру, Великобритания или нордические государства.

Глава Пентагона недавно исключил участие американских войск в миротворческой миссии. В США считают, что это должны быть европейские войска. Как писало издание Welt, в Европе считают, что смогут предоставить до 25 тысяч миротворцев Украине.

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