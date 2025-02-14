Британія переконує США дати ППО для майбутніх миротворчих сил в Україні, - The Time

Велика Британія переконує США забезпечити повітряне прикриття майбутнім миротворчим силам в Україні. Засоби ППО можуть надати в обмін на доступ до рідкісноземельних металів і корисних копалин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Time.

The Time також нагадує, що минулого місяця з'явилася інформація, що Великобританія і Франція обговорювали можливість відправки військ для підтримки припинення вогню в Україні у разі укладення мирної угоди.

"Це їхня гарантія безпеки", - заявило високопоставлене джерело в уряді Британії, додавши, що США не виключають надання повітряного прикриття.

Джерела видання в британському уряді зазначають, що британська сторона намагається переконати США відправити більше систем протиповітряної оборони в Україну, щоб допомогти підтримати можливу майбутню мирну угоду.

Миротворці для України

Нагадуємо, що дискусії про відправлення миротворців в Україну точаться вже декілька місяців. Україна обговорювала це питання, зокрема, з Францією та Британією.

Президент Володимир Зеленський на полях Мюнхенської конференції з безпеки зазначив, що миротворчий контингент може складатися лише з українців. Але головне у цьому - це питання озброєння.

За словами Зеленського, чисельність іноземців може становити до 110 тисяч. Він додав, що бажана участь морських країн, до прикладу, Британія чи нордичні держави.

Глава Пентагону нещодавно виключив участь американських військ у миротворчій місії. У США вважають, що це повинні бути європейські війська. Як писало видання Welt, в Європі вважають, що зможуть надати до 25 тисяч миротворців Україні.

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