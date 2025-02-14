Зеленский: Украина готова к миротворческому контингенту без иностранцев, но надо гарантии США

Так ответил президент Владимир Зеленский на вопрос корреспондента РБК-Украина во время общения с журналистами на Мюнхенской конференции.

У Зеленского спросили, будет ли настаивать Украина на гарантиях безопасности от США, на что тот ответил, что Украина "очень хочет гарантии безопасности от США".

"Когда мы говорим о контингенте, звучал вопрос, готовы ли мы на контингент европейский. Я сказал, что мы готовы на контингент, который состоит даже исключительно из украинцев. Вопрос - какое оснащение? Если у нас 150-160 самолетов F-16, 25+ систем Patriot - для чего нам команды США или европейцев? Если вопрос в гражданстве - он не стоит. США нужны как союзники", - отметил президент.

Он напомнил, что союзники поддерживают Украину политически.

"Если мы говорим о контингенте - у меня есть карта, там написано: иностранцев 110 тысяч. Желательно, чтобы эти наши партнеры, которые на море профи (Британия, нордические страны - ред.), если они профи, желательно, чтобы они были в море", - сказал он.

Миротворцы в Украине

Стоит напомнить, что по данным СМИ, размещение в Украине европейских миротворцев станет центральным вопросом для обсуждений на Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится 14-16 февраля.

При этом, как отмечало издание, такая идея может оказаться неэффективной без поддержки американцев. Поскольку если только европейских миротворцев отправят в Украину, на них могут нападать россияне.

В то же время, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о готовности США увеличить санкционное давление на РФ и допустил отправку в Украину американских военнослужащих.