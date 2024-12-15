Британия находится в "дипломатическом контакте" с повстанцами в Сирии, - глава МИД
Великобритания поддерживает "дипломатические контакты" с повстанческой группировкой в Сирии, которая свергла режим сирийского диктатора Башара Асада. При этом ХТШ остается запрещенной организацией.
Об этом заявил глава британского МИД Дэвид Лэмми, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Как пишет издание, министр сделал соответствующее заявление объявив, что Британия выделит 50 млн фунтов стерлингов в качестве международной помощи сирийцам в "час нужды".
"ХТШ ("Хайят Тахрир аш-Шам" - ред.) остается запрещенной организацией, но мы можем поддерживать дипломатические контакты, и поэтому у нас есть дипломатические контакты, как и следовало ожидать", - сказал он, отвечая на вопрос, контактировало ли правительство с повстанческой группировкой.
Лэмми также добавил, что Британия хочет видеть "представительное и инклюзивное правительство" в Сирии, которое будет управлять страной. Кроме того, он пояснил еще ряд целей, почему между сторонами есть дипломатический контакт.
"Мы хотим, чтобы запасы химического оружия были надежно защищены и не применялись. И мы хотим гарантировать, что насилие не будет продолжаться. И поэтому по всем этим причинам, используя все имеющиеся у нас каналы, в том числе дипломатические и, конечно, разведывательные, мы стремимся бороться с ХТШ там, где это необходимо", - резюмировал он.
Напомним, что в предстоящий вторник Франция впервые за 12 лет направит в Сирию группу дипломатов. Они будут "устанавливать первоначальный контакт" с новыми властями и "оценивать неотложные потребности населения".
Ранее РБК-Украина сообщало, что в комментарии The Guardian высокопоставленный чиновник ЕС сказал на условиях анонимности, что Евросоюз хочет установить дипломатические контакты с новым сирийским руководством.
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