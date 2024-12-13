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ЕС хочет установить дипломатические контакты с новым руководством Сирии

Сирия, Пятница 13 декабря 2024 18:31
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ЕС хочет установить дипломатические контакты с новым руководством Сирии Фото: ЕС хочет установить дипломатические контакты с руководством Сирии (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Европейский Союз хочет установить дипломатические контакты с новым руководством Сирии. Сейчас там руководит исламистская группировка "Хайят Тахири аш-Шам" (ХТШ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

После свержения сирийского президента Башара Асада высокопоставленный чиновник Европейского Союза сказал, что они стремятся "в ближайшее время" установить дипломатические контакты с новым руководством Сирии

"Мы сейчас думаем о том, чтобы установить контакты, передать сообщение о наших ожиданиях", - сказал анонимный собеседник.

Чиновник также добавил, что разъяснительная работа будет на "рабочем уровне".

Свержение диктатуры в Сирии

Заметим, что еще в 2011 году люди в Сирии выступили с протестом власти, чтобы получить больше политической свободы и свержения самодержавия. Однако диктаторский режим Башара Асада, которого так поддерживал российский диктатор Владимир Путин, пытался подавить восстание с помощью силы.

И вот недавно повстанцы смогли вызвать крах режима сирийского диктатора. Напомним, что на прошлой неделе диктатор Башар Асад бежал из Сирии после молниеносного наступления, которое возглавила группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) и его союзники.

Подробнее о том, почему режим Асада развалился и что дальше будет с Сирией, - читайте в материале РБК-Украина.

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