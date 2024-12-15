Британія перебуває в "дипломатичному контакті" з повстанцями в Сирії, - глава МЗС
Велика Британія підтримує "дипломатичні контакти" з повстанським угрупованням у Сирії, яке повалило режим сирійського диктатора Башара Асада. При цьому ХТШ залишається забороненою організацією.
Про це заявив глава британського МЗС Девід Леммі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Як пише видання, міністр зробив відповідну заяву, оголосивши, що Британія виділить 50 млн фунтів стерлінгів як міжнародну допомогу сирійцям у "час потреби".
"ХТШ ("Хайят Тахрір аш-Шам" - ред.) залишається забороненою організацією, але ми можемо підтримувати дипломатичні контакти, і тому ми маємо дипломатичні контакти, як і слід було очікувати", - сказав він, відповідаючи на запитання, чи контактував уряд з повстанським угрупованням.
Леммі також додав, що Британія хоче бачити "представницький та інклюзивний уряд" у Сирії, який керуватиме країною. Крім того, він пояснив ще низку цілей, чому між сторонами є дипломатичний контакт.
"Ми хочемо, щоб запаси хімічної зброї були надійно захищені і не застосовувалися. І ми хочемо гарантувати, що насильство не триватиме. І тому з усіх цих причин, використовуючи всі наявні в нас канали, зокрема дипломатичні і, звичайно, розвідувальні, ми прагнемо мати справу з ХТШ там, де це необхідно", - резюмував він.
Нагадаємо, що наступного вівторка Франція вперше за 12 років направить до Сирії групу дипломатів. Вони будуть "встановлювати початковий контакт" з новою владою і "оцінювати невідкладні потреби населення".
Раніше РБК-Україна повідомляло, що в коментарі The Guardian високопоставлений чиновник ЄС сказав на умовах анонімності, що Євросоюз хоче встановити дипломатичні контакти з новим сирійським керівництвом.
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