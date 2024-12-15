Дипломаты Франции впервые за 12 лет поедут в Сирию

Во вторник Франция впервые за 12 лет направит в Сирию группу дипломатов. Они оценят политическую ситуацию и ситуацию в сфере безопасности в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Группа французских дипломатов отправится в Сирию во вторник, чтобы продемонстрировать готовность Франции поддержать сирийский народ", - говорится в заявлении МИД страны. Также министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро добавил, что миссия будет "устанавливать первоначальный контакт" с новыми властями и "оценивать неотложные потребности населения". Sky News в свою очередь подметило, что в 2012 году после разрыва отношений с сирийским диктатором Башаром Асадом, Франция не стремилась к нормализации отношений с правительством Сирии. Страна поддерживала в целом светскую оппозицию в изгнании, а также курдские силы на северо-востоке Сирии.