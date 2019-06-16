Британія відправить спецназівців у Перську затоку, - Times

Фото: пожежа на танкері (з відкритих джерел)

Спецназ посилить захист британських судів після атаки на два нафтові танкери в Оманській затоці

Велика Британія має намір відправити 100 спецназівців у район Перської затоки для посилення захисту своїх суден після атаки на два нафтові танкерив Оманській затоці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Sunday Times.

За інформацією газети, на британській військово-морській базі в Бахрейні, відкритій у 2018 році, буде сформовано підрозділ сил швидкого реагування, до якого увійдуть морські піхотинці з 42-го десантного загону, що базується біля Плімута.

Планується, що вони виходитимуть у море на кораблях, що патрулюють Перську затоку для захисту британських військових і торговельних кораблів від протикорабельних ракет, мін і нападу малих суден.

Очікується, що план з відправки морпіхів 16 червня обговорить урядовий комітет з надзвичайних ситуацій (COBRA).

Видання зазначає, що офіційно про місію не оголошували, оскільки британське Міноборони не хоче загострення ситуації в регіоні.

Нагадаємо, вранці 13 червня два нафтові танкери Front Altair і Kokuka Courageous зазнали атаки в Оманській затоці біля берегів Ірану. На суднах прогриміли вибухи, після чого почалася пожежа. Усіх членів екіпажу евакуювали іранські рятувальники.

Британія і США звинуватили в атаці на танкери Іран.