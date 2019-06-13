Ціни на нафту зростають після атаки на танкери в Оманській затоці

Фото: Front Altair (Pakistan Point)

Нафта подорожчала приблизно на 4%

Ціни на нафту марки Brent піднялися до 62,6 доларів за барель, вартість нафти марки WTI виросла до 53,3 доларів на тлі повідомлень про те, що два танкери піддалися атаці вранці 13 червня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані торгів.

За даними інформагентств, біля берегів Ірану від вибухів постраждали два танкери: Front Altair норвезької компанії Frontline і Kokuka Courageous японської судноплавної фірми Kokuka Sangyo. В якості причин вибухів називають торпедні атаки і підрив на мінах.

П'ятий флот ВМС США, що Базується в Бахрейні, повідомив, що надає допомогу танкерам, що подали сигнали лиха після повідомлень про атаки. Підрозділ, що входить до складу Королівського військово-морського флоту Великої Британії, повідомив, що займається розслідуванням події.

Іранське агентство IRNA повідомило з посиланням на неназване інформоване джерело, що іранські пошуково-рятувальні групи врятували 44 моряка з Front Altair і пошкодженого другого танкера.

Інцидент стався через місяць після аналогічної події біля берегів Ель-Фуджайри в Об'єднаних Арабських Еміратах, в ході якого постраждали чотири судна.

Як повідомляло РБК-Україна, Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує середню ціну нафти марки Brent на рівні 59,2 доларів за барель у 2019 році і 59 доларів у 2020 році. Згідно з прогнозом, ціни на нафту залишаться незмінним в реальному вираженні в середньостроковій перспективі.