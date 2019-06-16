Британия отправит 100 спецназовцев в Персидский залив, - Times

Фото: пожар на танкере (из открытых источников)

Спецназ усилит защиту британских судов после атаки на два нефтяных танкера в Оманском заливе

Великобритания собирается отправить 100 спецназовцев в район Персидского залива для усиления защиты своих судов после атаки на два нефтяных танкера в Оманском заливе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Sunday Times.

По информации газеты, на британской военно-морской базе в Бахрейне, открытой в 2018 году, будет сформировано подразделение сил быстрого реагирования, в которое войдут морские пехотинцы из 42-го десантного отряда, базирующегося возле Плимута.

Планируется, что они будут выходить море на кораблях, патрулирующих Персидский залив для защиты британских военных и торговых кораблей от противокорабельных ракет, мин и нападения малых судов.

Ожидается, что план по отправке морпехов 16 июня обсудит правительственный комитет по чрезвычайным ситуациям (COBRA).

Издание отмечает, что официально о миссии не объявляли, поскольку британское Минобороны не хочет обострения ситуации в регионе.

Напомним, утром 13 июня два нефтяных танкера Front Altair и Kokuka Courageous подверглись атаке в Оманском заливе у берегов Ирана. На судах прогремели взрывы, после после чего начался пожар. Всех членов экипажа эвакуировали иранские спасатели.

Британия и США обвинили в атаке на танкеры Иран.