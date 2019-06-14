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США звинуватили Іран у атаці на танкери в Оманській затоці

Новини » Політика    14.06.2019 - 00:29
США звинуватили Іран у атаці на танкери в Оманській затоці
Фото: Майк Помпео (flickr.com/Gage Skidmore)

Держсекретар Помпео послався на розвіддані, говорячи про причетність Ірану до вибухів танкерів

За напади на танкери в Оманській затоці у четвер, 13 червня, відповідальний Іран, який своїми діями посилює напруженість у близькосхідному регіоні. Про це заявив державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео, передає РБК-Україна з посиланням на повідомлення в Twitter.

"За оцінками уряду США, Іран відповідальний за сьогоднішні атаки в Оманській затоці. Ці атаки становлять загрозу міжнародному співтовариству і безпеці та є кричущим посяганням на свободу судноплавства і неприйнятною ескалацією напруженості з боку Ірану", - заявив держсекретар США.

США звинуватили Іран у атаці на танкери в Оманській затоці

Помпео уточнив, що інформація про причетність Ірану до вибухів танкерів ґрунтується на даних розвідки та на аналізі використаної під час атаки зброї.

Голова Держдепу підкреслив, що ніхто більше в регіоні не здатний на такі атаки.

Нагадаємо, вранці 13 червня два танкери зазнали атаки в Оманській затоці біля берегів Ірану. ЗМІ повідомили, що від вибухів постраждали Front Altair норвезької компанії Frontline і Kokuka Courageous японської судноплавної фірми Kokuka Sangyo. Причинами вибухів називають торпедні атаки і підрив на мінах.

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