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Британия объявила санкции против белорусского "Альфа-банка"

Лондон, Четверг 03 октября 2024 21:49
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Британия объявила санкции против белорусского "Альфа-банка" Иллюстративное фото: Британия ввела санкции против "Альфа-банка" Беларуси (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Британия расширила санкционный список. Туда вошел белорусский "Альфа-банк", который поддерживает власти РБ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Британии.

Как отмечает Управление по осуществлению финансовых санкций Британии, страна решила ввести санкции, поскольку белорусский "Альфа-банк" получал выгоду или поддерживал правительство Беларуси, "осуществляя бизнес в секторе, имеющем стратегическое значение для правительства Беларуси, а именно - в беларусском секторе финансовых услуг".

Ограничения предусматривают заморозку активов банка в Великобритании, если их там обнаружат.

Что предшествовало

Напомним, британские власти уже неоднократно вводили санкции против Беларуси из-за нарушения прав человека в стране и поддержку России в войне против Украины.

В частности, ограничения Лондон вводил 9 августа этого года - в четвертую годовщину спорных президентских выборов 2020 года в Беларуси. Под санкциями оказались семь физических и юридических лиц.

Это, в том числе, были командиры колоний, где содержали политические заключенные. Также речь о белорусских предприятиях оборонного и военно-промышленного сектора, они поддерживали российское вторжение в Украину, предоставляя свое оборудование.

После введения санкций эти три компании больше не могут вести бизнес с британскими предприятиями.

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