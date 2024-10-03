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Британія оголосила санкції проти білоруського "Альфа-банку"

Лондон, Четвер 03 жовтня 2024 21:49
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Британія оголосила санкції проти білоруського "Альфа-банку" Ілюстративне фото: Британія запровадила санкції проти "Альфа-банку" Білорусі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Британія розширила список санкцій. Туди увійшов білоруський "Альфа-банк", який підтримує владу РБ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Британії.

Як зазначає Управління зі здійснення фінансових санкцій Британії, країна вирішила запровадити санкції, оскільки білоруський "Альфа-банк" отримував вигоду або підтримував уряд Білорусі, "здійснюючи бізнес у секторі, що має стратегічне значення для уряду Білорусі, а саме - у білоруському секторі фінансових послуг" .

Обмеження передбачають заморожування активів банку у Великій Британії, якщо їх там виявлять.

Що передувало

Нагадаємо, британська влада вже неодноразово вводила санкції проти Білорусі через порушення прав людини в країні та підтримку Росії у війні проти України.

Зокрема, обмеження Лондон запроваджував 9 серпня цього року - у четверту річницю спірних президентських виборів 2020 року у Білорусі. Під санкціями опинилися сім фізичних та юридичних осіб.

Це, зокрема, були командири колоній, де утримували політичних в'язнів. Також йдеться про білоруські підприємства оборонного та військово-промислового сектору, вони підтримували російське вторгнення в Україну, надаючи своє обладнання.

Після запровадження санкцій ці компанії більше не можуть вести бізнес із британськими підприємствами.

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Альфа-Банк Білорусь Великобританія
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