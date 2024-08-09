Британия ввела новые санкции против Беларуси

В четвертую годовщину спорных президентских выборов 2020 года в Беларуси, Великобритания объявила о введении санкций против еще семи физических и юридических лиц. Общее число санкционных ограничений против Беларуси составляет более чем 200.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Британии.

Среди новых фигурантов санкционного списка оказались командиры четырех колоний, где содержались политические заключенные и где зафиксированы многочисленные нарушения прав человека.

Кроме того, Великобритания ввела санкции против трех белорусских предприятий оборонного и военно-промышленного сектора. Эти компании поддерживали незаконное вторжение России в Украину, предоставляя оборудование, логистическую поддержку и разрешая использование территории и воздушного пространства Беларуси для атак.

Введение санкций против этих предприятий лишает их возможности вести бизнес с британскими компаниями.

Эти меры подчеркивают решимость Великобритании и ее союзников продолжать давление на режим Лукашенко за его репрессивные действия внутри страны и поддержку российской агрессии в Украине.

Под санкции попали физические и юридические лица: