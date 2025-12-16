Британия объявила о передаче Украине большого пакета усиления ПВО

"Киев получит системы противовоздушной обороны, ракеты и автоматизированные турели для сбивания беспилотников. Украинцы продолжают бороться с огромным мужеством - как военные, так и гражданские", - заявил Гили.

Министр обороны Великобритании является сопредседателем 32-й встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

"Инвестиции Великобритании в размере 600 млн фунтов стерлингов (около 685 млн евро - ред.) в этом году являются критически важной помощью для украинцев, которые защищают свои города, села и энергетическую инфраструктуру от варварских нападений России", - добавил он.

Министр обороны Великобритании также подчеркнул, что вместе партнерами Лондон работает над тем, чтобы оказать жизненно важную поддержку обороне Украины, чтобы поставить ее в самую сильную возможную позицию для обеспечения мира.