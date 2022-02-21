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"Не залишиться безкарною". Британія пригрозила Росії через визнання "ЛДНР"

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Лондон, Понеділок 21 лютого 2022 22:47
"Не залишиться безкарною". Британія пригрозила Росії через визнання "ЛДНР" Фото: міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Великобританія пригрозила Росії покаранням через визнання так званих Донецької та Луганської "народних республік". Лондон узгодить свою відповідь з союзниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра закордонних справ Британії Ліз Трасс.

За її словами, визнання президентом Росії Володимиром Путіним "ЛДНР" демонструє кричущі ігнорування зобов'язань Росії за мінськими угодами.

"Цей крок представляє чергову атаку на суверенітет України і територіальної цілісності, означає кінець мінського процесу та є порушенням Статуту ООН. Це свідчить про рішення Росії обрати шлях конфронтації, а не діалогу. Ми узгодимо нашу відповідь з союзниками. Ми не дозволимо Росії порушити її міжнародні зобов'язання і залишитися безкарною", - зазначила Трасс.

Нагадаємо, раніше Польща і Латвія закликали ввести санкції проти Росії за визнання "ЛДНР".

А лідери назвали рішення Путіна кричущим порушенням міжнародного права.

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