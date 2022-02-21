Польща і Латвія закликали ввести санкції проти Росії за визнання "ЛДНР"

Польща і Латвія закликають ввести санкції проти Росії за визнання так званих Донецької та Луганської "народних республік" . А також зробити кроки для допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МЗС Латвії і Twitter польського прем'єра Матеуша Моравецького.

Латвія

У заяві йдеться, що рішення президента Росії Володимира Путіна продовжує розпочатий у 2014 році наступ на незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

"Рішуче засуджуючи дії Росії, Латвія закликає міжнародне співтовариство зробити найрішучіші кроки для припинення російської агресії та надання допомоги Україні. Ми закликаємо міжнародне співтовариство зробити узгоджені дії, ввівши жорсткі економічні санкції щодо Російської Федерації і тих, хто несе відповідальність за напад на українську державність", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в заяві йдеться, що агресія Росії проти України і зростання її присутності в Білорусі нададуть тривалий негативний вплив на загальну ситуацію з безпекою в Європі.

"Ми, президент Латвії, голова Сейму, прем'єр-міністр і міністр закордонних справ, від імені народу Латвії висловлюємо солідарність з народом України, а також непохитну підтримку свободи, суверенітету і територіальна неподільність України", - зазначили в МЗС.

Польща

Як заявив польський прем'єр Матеуш Моравецький, рішення про визнання самопроголошених "республік" - це остаточна відмова від діалогу і грубе порушення міжнародного права.

"Це акт агресії проти України, на який необхідно відповісти однозначною відповіддю у вигляді негайних санкцій", - зазначив він.