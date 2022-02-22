Британія розпочала екстрене урядове засідання щодо введення санкцій проти РФ

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон скликав екстрене урядове засідання (Cobra) щодо ситуації навколо України. Під час якого розглянеться питання щодо введення санкцій проти РФ за визнання нею так званих "ЛДНР".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Зазначено, що предметом переговорів є питання застосування санкцій проти Росії через визнання нею "незалежними" так званих "ЛНР" і "ДНР".

За даними видання, засідання стартувало о 06:30 (08:30 за київським часом). На ньому присутні:

Нагадаємо, вчора президент РФ Володимир Путін офіційно визнав "ЛНР" і "ДНР".

Після чого в британському МЗС заявили, що Росія не залишиться безкарною після рішення про визнання "ЛДНР".

Додамо, прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що країна готова ввести санкції проти Росії за визнання так званих "ЛДНР".