Британия начала экстренное правительственное заседание по введению санкций против РФ

Премьер-министр Британии Борис Джонсон созвал экстренное правительственное заседание (Cobra) по ситуации вокруг Украины. Во время которого рассмотрится вопрос о введении санкций против РФ за признание ею так называемых "ЛДНР".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
По данным издания, заседание стартовало в 06:30 (08:30 по киевскому времени). На нем присутствуют:
Указано, что предметом переговоров является вопрос применения санкций против России из-за признания ею "независимыми" так называемых "ЛНР" и "ДНР".
Напомним, вчера президент РФ Владимир Путин официально признал "ЛНР"и " ДНР".
После чего в британском МИД заявили, что Россия не останется безнаказанной после решения о признании "ЛДНР".
Добавим, премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что страна готова ввести санкции против России за признание так называемых "ЛДНР".