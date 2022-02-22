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Британия начала экстренное правительственное заседание по введению санкций против РФ

Автор: Мария Кучерявец

Премьер-министр Британии Борис Джонсон созвал экстренное правительственное заседание (Cobra) по ситуации вокруг Украины. Во время которого рассмотрится вопрос о введении санкций против РФ за признание ею так называемых "ЛДНР".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По данным издания, заседание стартовало в 06:30 (08:30 по киевскому времени). На нем присутствуют:

  • начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин,
  • министр обороны Бен Уоллес,
  • глава МИД Лиз Трасс,
  • министр внешней торговли Энн-Мари Тревельян,
  • министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Квази Квартенг,
  • генеральный прокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман,
  • заместитель премьера Джонсона, министр юстиции Доминик Рааб.

Указано, что предметом переговоров является вопрос применения санкций против России из-за признания ею "независимыми" так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Напомним, вчера президент РФ Владимир Путин официально признал "ЛНР"и " ДНР".

После чего в британском МИД заявили, что Россия не останется безнаказанной после решения о признании "ЛДНР".

Добавим, премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что страна готова ввести санкции против России за признание так называемых "ЛДНР".

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ДНРЛНРСанкции против РоссииБорис Джонсон