Британия начала экстренное правительственное заседание по введению санкций против РФ

Премьер-министр Британии Борис Джонсон созвал экстренное правительственное заседание (Cobra) по ситуации вокруг Украины. Во время которого рассмотрится вопрос о введении санкций против РФ за признание ею так называемых "ЛДНР".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По данным издания, заседание стартовало в 06:30 (08:30 по киевскому времени). На нем присутствуют:

начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин,

министр обороны Бен Уоллес,

глава МИД Лиз Трасс,

министр внешней торговли Энн-Мари Тревельян,

министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Квази Квартенг,

генеральный прокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман,

заместитель премьера Джонсона, министр юстиции Доминик Рааб.

Указано, что предметом переговоров является вопрос применения санкций против России из-за признания ею "независимыми" так называемых "ЛНР" и "ДНР".