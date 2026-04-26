Британия может создать "оборонный банк" для перевооружения Европы против РФ, - Telegraph

По данным издания, эти планы могут быть смоделированы по образцу аналогичной схемы кредитования ЕС на 150 млрд евро, которая предусмотрена для финансирования закупок оружия государствами-членами блока.

Что же касается "оборонного банка", в случае реализации он обслуживать 10 североевропейских стран НАТО - так называемые Объединенные экспедиционные силы. В этот альянс, кроме Британии входят - Норвегия, Финляндия, Швеция, Эстония, Латвия, Литва, Дания, Исландия и Нидерланды.

Если вышеописанный банк будет воплощен в жизнь, он позволит финансировать проекты в области безопасности за счет заимствований по более низким процентным ставкам.

Но как отмечает The Telegraph, на данный момент решение пока не принято, а переговоры носят лишь "предварительный характер".