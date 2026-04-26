Британія може створити "оборонний банк" для переозброєння Європи проти РФ, - Telegraph

23:35 26.04.2026 Нд
2 хв
Які переваги міг би мати "оборонний банк"?
aimg Едуард Ткач
Фото: рішення поки що не ухвалено (Getty Images)

Уряд Британії розглядає плани зі створення "оборонного банку" для переозброєння своїх північноєвропейських союзником проти Російської Федерації.

За даними видання, ці плани можуть бути змодельовані за зразком аналогічної схеми кредитування ЄС на 150 млрд євро, яка передбачена для фінансування закупівель зброї державами-членами блоку.

Що ж стосується "оборонного банку", у разі реалізації він обслуговуватиме 10 північноєвропейських країн НАТО - так звані Об'єднані експедиційні сили. До цього альянсу, крім Британії, входять - Норвегія, Фінляндія, Швеція, Естонія, Латвія, Литва, Данія, Ісландія та Нідерланди.

Якщо вищеописаний банк буде втілено в життя, він дасть змогу фінансувати проєкти в галузі безпеки за рахунок запозичень за нижчими відсотковими ставками.

Але як зазначає The Telegraph, наразі рішення поки що не ухвалено, а переговори мають лише "попередній характер".

Росія може напасти на НАТО

Нагадаємо, днями прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Росія може напасти на одну з країн НАТО вже найближчими місяцями, а не через роки. Також він не впевнений у тому, що США захищатимуть Європу в разі такого сценарію.

Варто додати, що за даними розвідки Нідерландів,Росія може підготуватися до потенційного зіткнення з НАТО приблизно через рік після завершення війни проти України.

