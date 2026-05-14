Британия максимально ускорит поставки ПВО в Украину после атаки РФ

Заявление Джона Хили

Министр обороны Великобритании Джон Хили сообщил о решении ускорить военную поддержку Украины на фоне недавних атак российских беспилотников.

В своей публикации в сети X он отметил, что в течение последних 24 часов Украина подверглась "шокирующим атакам российских дронов".

В ответ на это британская сторона приняла решение активизировать поставки систем ПВО и средств противодействия беспилотникам.

Ускорение военной помощи

По словам Хили, Министерство обороны Великобритании дало распоряжение максимально ускорить доставку соответствующего вооружения.

Речь идет о системах, которые должны усилить защиту украинского воздушного пространства от дроновых атак.

Поддержка Украины

Глава британского оборонного ведомства подчеркнул, что Великобритания продолжает поддерживать Украину в условиях российской агрессии.

"Мы стоим рядом с Украиной перед лицом агрессии Путина. Наши мысли с украинскими семьями", — написал Джон Хили.

Таким образом Лондон подтвердил дальнейшую военную поддержку Киева на фоне продолжающихся атак со стороны России.

Обстрел Украины: последние новости

В ночь на 14 мая Россия продолжила массированные атаки по территории Украины, запустив новую волну комбинированных ударов после дневного обстрела. По данным украинской стороны, основной целью удара стал Киев, куда были направлены ракеты и около сотни ударных беспилотников различных типов.

В целом за 13–14 мая российские войска применили 1567 дронов и 56 ракет. По предварительной информации, силы ПВО уничтожили около 94% беспилотников и 73% ракет.

В столице сообщается о девяти погибших и десятках пострадавших, еще не менее 20 человек считаются пропавшими без вести. В Киеве 15 мая объявлен день траура в память о погибших в результате последнего массированного обстрела города.

Напоминаем, что президент Украины Владимир Зеленский дал поручение Силам обороны и спецслужбам подготовить меры реагирования на массированную атаку России, которая была осуществлена 13 и 14 мая.

По словам главы государства, речь идет о выработке комплексного ответа на последние удары по территории Украины с применением ракет и беспилотников.