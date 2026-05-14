Массированный удар России демонстрирует ее лицемерие и слабость, - Макрон

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Франции Эммануэля Макрона.

Он подчеркнул, что осуществив самый масштабный за последние четыре года удар дронами и ракетами по украинским городам и гражданскому населению, страна-агрессор "еще больше углубляет тяжесть своей агрессии".

"Она демонстрирует все лицемерие, с которым вела переговоры относительно хрупкого перемирия последних дней", - отметил Макрон.

Французский лидер отметил, что, обстреливая гражданское население, Россия демонстрирует свою слабость. Он добавил, что Москва не знает, как завершить эту войну.

"Франция стоит на стороне Украины и украинского народа и будет продолжать прилагать усилия для прекращения боевых действий и установления справедливого и прочного мира в Украине, который будет гарантировать ее безопасность и безопасность Европы", - отметил Макрон.

Массированный удар по Украине

Напомним, в ночь на 14 мая Россия нанесла по Украине массированный комбинированный удар с применением дронов-камикадзе и ракет различных типов.

В течение ночи российские оккупанты выпустили по Украине 56 ракет и 675 беспилотников. Зафиксированы разрушения в Киеве и Киевской области, а также ряде других регионов Украины.

Всего за 13 и 14 мая враг использовал 1567 дронов и 56 ракет. Процент сбития беспилотников составил 94%, а ракет - 73%.

В столице по состоянию на сейчас известно о семи погибших и 39 раненых. По меньшей мере 20 человек до сих пор считаются пропавшими без вести.