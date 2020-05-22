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Китай ухвалить новий закон про нацбезпеку Гонконгу против воли протестующих

Новини » Політика     22.05.2020 - 10:01
Китай ухвалить новий закон про нацбезпеку Гонконгу против воли протестующих
Фото: протест в Гонконзі (twitter/Yu Gang,The Epoch Times)

Закон одразу набере чинності на території Гонконгу

У Китаї на щорічних Всекитайських зборах народних представників розглянуть закон про національну безпеку Гонконгу. Його впровадять проти волі гонконзьких протестувальників.

Про це повідомляє CNN.

Як повідомляється, відповідно до нового закону про національну безпеку, в Гонконгу заборонять антиурядові заклики, заклики до відокремлення від Китаю і державну зраду. При цьому влада не буде ухвалювати його окремо, таким чином він одразу набуде чинності на території Гонконгу.

Як зазначається, таке рішення Пекін ухвалив після того, як побачив, що місцева влада Гонконгу нездатна самостійно впровадити схожі заходи. Всекитайські збори й раніше мали повноваження до примусового впровадження законів на території автономії, але утримувалися від цього.

Нагадаємо, у Гонконгу, попри карантинні обмеження через коронавірус, поновилися антиурядові акції протесту. Декілька сотень демонстрантів зібралися, щоб висловити протест адміністрації регіону та уряду Китаю. Щоб не порушувати карантин, протестувальники збиралися маленькими групами.

Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України Служба безпеки УкраїниКитайЗакон
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