США пригрозили санкціями проти Китаю через порушення незалежності Гонконгу

Фото: Сенат США (flickr)

Законопроектпредставлен сенатором-республіканцем Петом Тумі і демократом Крісом Ван Холленом

В Сенаті Сполучених Штатів заявили, що внесуть закон про введення санкцій проти чиновників Китаю через порушення незалежності Гонконгу. Таку заяву було зроблено після того, як Пекін вирішив розглянути закон про національну безпеку Гонконгу.

Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що з аконопроект, який поданий сенатором-республіканцем Петом Тумі і демократом Крісом Ван Холленом, також накладає вторинні санкції на банки, які ведуть справи з організаціями, визнаними такими, що порушують закон, який гарантує автономію Гонконгу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Китаї розглянуть закон про національну безпеку Гонконгу. Документом передбачається заборонити антиурядові заклики в Гонконзі, а також заклики до відокремлення від Китаю і держзраду.

Крім того, в Гонконзі, незважаючи на карантин, поновилися антиурядові акції протесту. Кілька сотень демонстрантів зібралися, щоб висловити протест адміністрації регіону і китайському уряду. Щоб не порушувати карантин, протестувальники збиралися в невеликі групи.

Автор: Валерія Мрачковська