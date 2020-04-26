У Гонконгу, попри карантин, поновилися акції протесту

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Карантин у Гонконгу триватиме ще щонайменше до 7 травня

Сьогодні, 26 квітня, у Гонконгу, попри карантинні обмеження через коронавірус, поновилися антиурядові акції протесту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За даними агенції, в одному з торгівельних центрів Гонконгу зібралися декілька сотень демонстрантів, щоб висловити протест адміністрації регіону та уряду Китаю. Це перша акція від початку спалаху коронавірусу.

Зазначається, що акція проходить, попри карантинні обмеження, які триватимуть щонайменше до 7 травня. Обмежувальні заходи включають заборону на масові заходи, але дозволено збиратися учотирьох. Щоб не порушувати карантин, протестувальники збираються маленькими групами та дотримуються дистанції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Берліні поліція затримала понад 100 осіб, які протестували проти карантинних обмежень. Біля театру Фольксбюне недалеко від центру міста протестували близько 1000 демонстрантів.

Також РБК-Україна писало, що у Херсонській області сьогодні близько 250 фермерів перекрили автодорогу на знак протесту проти закриття ринків в рамках карантину. На місці події перебувала велика кількість правоохоронців, але вони не вживали жодних заходів.