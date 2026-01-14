Британия хочет направить нефть с задержанных танкеров на поддержку Украины, - Times

В Лондоне изучают идею направить финансирование Вооруженных сил Украины за счет нефти, изъятой с танкеров российского "теневого флота".

Два нефтяных танкера, которые могут рассматриваться как потенциальные объекты для задержания, сегодня, 14 января, должны пройти через пролив Ла-Манш.

По оценкам чиновников, такой шаг позволил бы одновременно ударить по российскому бюджету, более трети которого тратится на войну и силовые структуры, а также передать Украине средства, полученные от продажи санкционной нефти.

В то же время пока непонятно, насколько реалистично реализовать этот план. Ранее The Times писала, что британские подразделения специального назначения готовятся к захвату судов российского "теневого флота".

Это происходит по аналогии с операциями США, в ходе которых был задержан танкер Bella1, сбежавший из Венесуэлы, впоследствии сменивший название на Marinera и поднявший российский флаг, а также еще четыре судна, которые находились под санкциями.

Элитные военные части отрабатывают высадку с вертолетов после того, как британское правительство определило правовые основания для проведения подобных операций. Два танкера - Spring Fortune и Range Vale, которые находятся под санкциями Британии, должны сегодня в середине дня зайти в Ла-Манш.

Оба судна перевозят российскую нефть и ходят под фальшивыми флагами Камеруна и Зимбабве соответственно, фактически они не зарегистрированы в судовых реестрах этих стран.

Кроме того, они неоднократно меняли названия и юрисдикции. Именно это делает их потенциальными целями для действий британских спецслужб в соответствии с законодательством о санкциях и противодействии отмыванию средств.