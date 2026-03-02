Британия хочет помощи Украины с "Шахедами" над Персидским заливом, - Стармер

Стармер подчеркнул, что Британия не присоединяется к ударам США и Израиля по Ирану. Но британцы будут оказывать помощь партнерам из страны Персидского залива в отражении иранских атак.

"Мы не присоединяемся к этим ударам, но продолжим наши оборонительные действия в регионе. А также привлечем экспертов из Украины вместе с нашими собственными экспертами, чтобы помочь партнерам из Персидского залива сбивать иранские дроны, которые атакуют их", - отметил он.

Стармер добавил, что Британия помнит "ошибки Ирака", поэтому не будут атаковать Иран. Но поскольку Иран проводит тактику "выжженной земли", то коллективная самооборона союзников поддерживается.

"Это лучший способ устранить насущную угрозу и предотвратить дальнейшее обострение ситуации. Британское правительство защищает британские интересы и британские жизни", - добавил он.