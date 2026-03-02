Британия хочет помощи Украины с "Шахедами" над Персидским заливом, - Стармер

Великобритания планирует привлечь экспертов из Украины для того, чтобы уничтожать иранские беспилотники над странами Персидского залива.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Великобритании Кира Стармера.
Читайте также: Иран атаковал баллистикой пригород Иерусалима: ракета попала в укрытие, есть погибшие
Стармер подчеркнул, что Британия не присоединяется к ударам США и Израиля по Ирану. Но британцы будут оказывать помощь партнерам из страны Персидского залива в отражении иранских атак.
"Мы не присоединяемся к этим ударам, но продолжим наши оборонительные действия в регионе. А также привлечем экспертов из Украины вместе с нашими собственными экспертами, чтобы помочь партнерам из Персидского залива сбивать иранские дроны, которые атакуют их", - отметил он.
Стармер добавил, что Британия помнит "ошибки Ирака", поэтому не будут атаковать Иран. Но поскольку Иран проводит тактику "выжженной земли", то коллективная самооборона союзников поддерживается.
"Это лучший способ устранить насущную угрозу и предотвратить дальнейшее обострение ситуации. Британское правительство защищает британские интересы и британские жизни", - добавил он.
Отметим, днем 1 марта Тегеран официально объявил о начале беспрецедентного военного ответа на ликвидацию силами США и Израиля верховного лидера страны Али Хаменеи.
Иранцы атаковали ракетами несколько британских военных баз на Кипре. Также Иран нанес ракетно-дронные удары по военным базам США и Германии в Ираке и Иордании.
В общем Иран наносит удары по всем соседним странам еще с 28 февраля. Удары часто беспорядочные и направлены против гражданской инфраструктуры. Например, международный аэропорт Кувейта вечером 28 февраля был атакован иранским ударным беспилотником.
Аналогичные обстрелы были в Бахрейне, Катаре, ОАЭ, Кувейте и Саудовской Аравии. В итоге последние теперь готовы присоединиться к США и Израилю, чтобы атаковать Иран и отомстить за ракетно-дронный террор.