Британия готовит для Украины пакет на 286 млн долларов. Хили высказался об отправке войск

Министр обороны Великобритании Джон Хили анонсировал предоставление Украине нового пакета оборонного оборудования на сумму 225 миллионов фунтов стерлингов (286 миллионов долларов). И поддержал идею направления военных страны в Украину в рамках учебной миссии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph и Reuters .

Новый оборонный пакет

Отмечается, что в дополнительный оборонный пакет от Лондона для Украины должны войти:

оборудование для усиления военно-морского флота Украины, включая малые катера, разведывательные беспилотные летательные аппараты, надводные корабли без экипажа, боеприпасы и противоминные беспилотные летательные аппараты. Это - на сумму 92 миллиона фунтов стерлингов (около 116 млн долл),

на оборудование противовоздушной обороны, включая радары, наземное оборудование-"приманку" и системы электронной борьбы с дронами - на 68 миллионов фунтов стерлингов (примерно 85,6 млн долл),

на обеспечение поддержки и запчастей для систем, ранее поставленных в Украину - на 26 миллионов фунтов стерлингов (почти 33 млн долл),

на обеспечение более 1000 систем радиоэлектронной борьбы с беспилотниками и на совместную закупку респираторов и оборудования для усиления защитных возможностей ВСУ - на 39 миллионов фунтов стерлингов (около 49 млн долл).

ВС Британии могут быть направлены в Украину для учебной миссии

Кроме того, Хили высказался об отправке британских войск в Украину для помощи в обучении солдат ВСУ.

Он сказал журналистам газеты The Times, что нужно "работать с украинцами, чтобы помочь им мотивировать и мобилизовать больше новобранцев".

По мнению Хили, Британии необходимо "сделать обучение лучше соответствующим тому, что нужно украинцам".

На уточняющий вопрос, означает ли это расширение обучения украинских новобранцев в Великобритании на саму Украину, Хили ответил, что Лондон "будет искать, где сможет, чтобы ответить на то, чего хотят украинцы".

Бывший министр обороны Великобритании Грант Шеппс в прошлом году вісказался в поддержку такого шага в интервью Sunday Telegraph.

Зато сейчас Хили считается первым представителем действующего британского правительства, который выдвинул такое же предложение.

Также глава Минобороны Британии считает, что Украина должна вступать в потенциальные переговоры с РФ "с позиции силы, а не слабости".

Он добавил, что Украине нужно продолжать наращивать свою способность бороться и сдерживать российскую агрессию.

Объявляя о дополнительном пакете помощи для Украины Хили отметил, что спустя почти 3 года после того, как российский диктатор Владимир Путин "начал свое незаконное полномасштабное вторжение, глубина его просчетов - очевидна как никогда, поскольку храбрый народ Украины продолжает бросать вызов всем ожиданиям своим несокрушимым духом".

"Но они не могут действовать в одиночку, поэтому Великобритания будет усиливать наше международное лидерство в отношении Украины в течение 2025 года", - подчеркнул глава Минобороны Британии.

Он также сказал LBC в четверг, что сейчас - "критический период" для Украины.

"Россияне оказывают давление на Украину на линии фронта, но сам Путин демонстрирует признаки слабости, призывая северокорейские войска для усиления собственной армии, отказываясь от Асада (сирийский диктатор Башар аль-Асад, - ред.) и не смог защитить собственные позиции в Сирии", - сказал Хили.

В Вестминстере в среду днем законопроект о финансовой помощи Украине был одобрен Палатой общин без всякого возражения. Он позволяет британскому правительству предоставлять кредиты и другую финансовую помощь украинской стороне.

Вопрос по отправке западных военных в Украину

Напомним, в Североатлантическом альянсе неоднократно заявляли, что НАТО не собирается отправлять войска в Украину. Между тем, официальный Киев никогда таких заявок и не делал.

Кроме того, президент Владимир Зеленский весной заявил, что введение западных войск в Украину является самостоятельным решением каждого члена НАТО. Глава государства отметил, что пока это все на словах - и украинской стороне еще ничего не предложили.

Вместе с тем, по данным американских СМИ в публикации с мая этого года, союзники по НАТО постепенно приближаются к решению отправить в Украину свои войска. Их будут использовать - для обучения украинских сил.

В то же время, еще с февраля 2024 года продолжаются дискуссии среди лидеров западных стран вокруг инициативы французского президента Эммануэля Макрона относительно возможности отправки войск в Украину. Консенсуса по поводу данной идеи до сих пор нет.

Кроме того, в мае Франция сообщила, что готова направить в Украину военных инструкторов. Как заявил Макрон, Париж хочет создать коалицию для обучения ВСУ на их территории.

Сейчас в Евросоюзе стали активно обсуждать вопросы гипотетической отправки миротворцев в Украину - в контексте возможного размещения в районе линии столкновения для обеспечения безопасности в случае переговоров между Киевом и Москвой, и "замораживания" российско-украинской войны.

Недавно агентство Reuters узнало вероятное количество таких европейских миротворческих войск, которые якобы в перспективе могут быть введены в Украину.