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Зеленский о введении войск НАТО в Украину: "не вижу этого, кроме как на словах"

Вторник 21 мая 2024 20:52
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Зеленский о введении войск НАТО в Украину: "не вижу этого, кроме как на словах" Архивное фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Введение западных войск в Украину является самостоятельным решением каждого члена НАТО, но пока это все на словах, нам еще ничего не предложили.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Президент назвал решение о введении войск в Украину самостоятельным для каждого государства, в том числе и членов НАТО.

"Несомненно, как страна, находящаяся в состоянии войны, мы положительно приветствовали бы любую помощь и поддержали бы такое решение", - сказал президент.

При этом Зеленский подчеркнул, что Украине еще никто ничего не предложил.

"Первые сигналы поступили через СМИ. Они приехали из Франции, от Эммануэля Макрона. Мы поговорили с ним о том, что он имеет в виду. В двух вещах есть логика, которую я отчетливо понял. Это и обучение на территории Украины, просто ускорение процесса, без необходимости отправлять свою бригаду куда-то еще, в ту или иную страну, а потом она возвращается. И здесь тоже нужно время на адаптацию в условиях войны", - сказал Зеленский.

Украина выступает за введение войск НАТО

Президент подчеркнул, что обучение в Украине будет происходить быстрее, также будет происходить строительство ремонтных центров техники.

"Но за этим стоит множество медийных слов. Пока эта идея никуда не делась. Я не вижу этого, кроме как на словах. Но, тем не менее, как можно быть против этого? Мы только за", - добавил президент.

В то же время он подчеркнул, что пока не совсем понимает, насколько это соответствует действительности, и правда ли это, и возможно ли это. Он поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за смелость, но подчеркнул, что нужно понять, на что он действительно готов пойти, что может быть и чем это может нам помочь.

Разговор о вводе войск НАТО в Украину

В этом году Макрон стал публично обсуждать возможность отправки войск в Украину, но при этом до какой-то конкретики он не дошел.

Недавно The New York Times писало, что союзники по НАТО постепенно приближаются к решению отправить в Украину свои войска. Их будут использовать для обучения украинских сил.

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